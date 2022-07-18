警告烏軍別動克里米亞 俄前總統：否則將迎審判日

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫今天說，烏克蘭和西方強權拒絕承認莫斯科對克里米亞的支配權，對俄羅斯構成系統性威脅，而對這個地區的任何外部攻擊都將引發俄方「審判日」式的回應。

2014年，親莫斯科的烏克蘭總統亞努科維奇在大規模街頭抗議中被推翻後，俄羅斯從烏克蘭手中兼併黑海的克里米亞半島，並支持烏東頓巴斯（Donbas）地區的親俄武裝分離主義分子。

俄羅斯塔斯社（TASS）援引麥維德夫（Dmitry Medvedev）的話報導，假如克里米亞遭遇攻擊，「審判日將非常迅速地到來，後果慘烈，無處可躲。」

麥維德夫並未對此多加解釋，但他先前曾警告美國，試圖針對俄羅斯在烏克蘭的行動而懲罰俄國這樣的擁核大國很危險，恐危及全人類。

此前一天，烏克蘭官員暗示克里米亞可能成為美國製造的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的攻擊目標。基輔已於近日部署海馬士多管火箭系統，抵抗俄軍攻勢。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天稍早引述麥維德夫對二戰老兵發表的談話報導：「如果有任何其他國家，無論是烏克蘭或是北約（NATO）國家，認為克里米亞不屬於俄羅斯領土，那麼這對我們來說是系統性威脅。」

現任俄羅斯聯邦安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫說：「這是一個直接且明確的威脅，尤其是考慮到克里米亞曾發生過的事情。克里米亞已回歸俄羅斯。」

烏克蘭國防部情報總局發言人史基比茨基（Vadym Skibitskyi）昨天在電視採訪中，被問到是否可能使用海馬士多管火箭系統攻擊克里米亞。

他說，俄羅斯從克里米亞和黑海對烏克蘭領土發動攻擊，因此鎖定這些地區作為目標也是合理舉措。

克里米亞對俄羅斯具有特別重要的戰略意義，因為俄國的黑海艦隊總部設在克里米亞半島港市塞凡堡（Sevastopol）。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110718