越南警示BA.4與BA.5 兒童首劑疫苗覆蓋率6成

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（中央社記者陳家倫河靜18日專電）越南官方表示，河內市、胡志明市、芹苴都已出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5社區病例，籲民眾注射加強針。至於12歲以下兒童第一劑疫苗覆蓋率達6成，第二劑則有近3成。

越通社（VNA）報導，世界衛生組織（WHO）已將BA.4和BA.5列入監測名單。越南也已出現BA.4和BA.5的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區病例，衛生部建議各地繼續落實防疫及為成人接種第三、四劑疫苗。

越南衛生部表示，目前，BA.4和BA.5已在河內市、胡志明市和芹苴（Can Tho）出現。衛生部已指示加強監控BA.4和BA.5變異株的傳播。根據監控系統的報告，BA.2仍是越南社區中的主要變異株。

報導引述美國梅約醫院（Mayo Clinic）一個研究小組指出，未接種COVID-19疫苗的人確診機率比已接種疫苗和加強針的人高出5倍；此外，未接種疫苗的人的住院和死亡風險分別比已接種疫苗的人高出7.5倍和15倍。

越南衛生部近來不斷要求加強對12歲以上族群接種第三劑COVID-19疫苗，並優先按照衛生部指導對高風險族群接種第四劑疫苗，也為5至12歲以下兒童注射基本劑量，確保安全、有效、科學。

越南衛生部統計，全國有超過1180萬名5至12歲以下兒童列為COVID-19疫苗接種對象。

在為這一族群實施疫苗接種計畫3個月後，截至16日，全國注射超過1000萬劑疫苗，其中693萬4650名兒童接種第一劑（占60.7%）；已有30萬9473名5至12歲以下兒童接種第二劑（占27.1%）

值得注意的是，首都河內市與經濟樞紐胡志明市的兒童第一劑疫苗接種率都低於50%；河內市與胡志明市的兒童第二劑疫苗接種率低於20%。（編輯：陳惠珍）1110718