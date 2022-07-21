北京不證實拜習將通話 稱兩人以各形式保持溝通

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（中央社記者張淑伶北京21日電）美國總統拜登20日說，預期10天內將與中國國家主席習近平通話，中國外交部今天未予證實，但稱兩人透過各種形式保持著溝通。

北京日報App（應用程式）報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行新聞發布會上回覆相關問題時表示，中美兩國元首通過各種形式保持著溝通，但關於兩人10天內通話之事，他目前沒有可以提供的消息。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登從麻薩諸塞州返回馬里蘭州後，在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）告訴媒體：「我想我會在10天內與習主席談話。」拜登與習近平上一次通話是在3月。

此外，今天的新聞發布會上，仍有媒體就美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台一事詢問中方評論。

汪文斌說，中方已多次表明堅決反對裴洛西訪台的嚴正立場。

他重申，美國國會是美國政府的組成部分，若裴洛西訪台，「將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

他說，如果美方一意孤行，「中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」。

裴洛西原擬4月訪台，但因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。英國金融時報日前報導，裴洛西可能8月訪台，若成行將是25年來首度有美國眾院議長訪台。不過報導也引述知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。

拜登則表示，美國軍方認為聯邦眾議院議長裴洛西選擇8月訪台並非好主意。（編輯：呂佳蓉）1110721