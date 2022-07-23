游錫堃：立陶宛濟弱扶傾精神 台灣人永銘心頭

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（中央社記者溫貴香台北23日電）立法院長游錫堃今天表示，立陶宛人民不畏強權恫嚇的魄力與濟弱扶傾的精神，令台灣人永銘心頭；立國駐台灣辦事處定9月12日開館，期待不久後，能與立國議長希米利特及關心支持台灣的好朋友在台相聚。

游錫堃17日出發於18日抵達捷克訪問，21日經波蘭轉機赴立陶宛；22日下午在「立陶宛－台灣論壇」的午餐演講會發表演說，23日參觀立陶宛國會大樓。

游錫堃晚間在臉書發文表示，感謝立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）晚宴接待，為台灣及立陶宛的雙邊國會關係奠定更穩健基礎。

游錫堃說，他與訪團成員在餐敘過程，跟立陶宛國會議長和國會外交事務委員會主席安芮琪娜（Laima Liucija Andrikienė）議員，針對俄烏戰爭對台灣帶來的啟示、台立兩國文化與教育等議題有許多討論。

他指出，立陶宛去年在疫情緊繃、防疫物資缺乏之際，基於「愛好自由的人應該互相扶持」理念，繼美國、日本後贈送台灣約26萬劑疫苗，不僅是全球第3個、更是歐洲第一個雪中送暖給台灣的國家。

游錫堃說，立陶宛人口雖不多，但不畏強權恫嚇的魄力不輸美國與日本，濟弱扶傾的精神令台灣人永銘心頭；為表達對立陶宛捐贈義舉的感念，他特別將贈送疫苗所觸發的感想化為詩句，印在鶯歌特製瓷盤上送給希米利特議長。

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此外，游錫堃稍早也為駐立陶宛台灣代表處第一線同仁加油打氣。他說，駐立陶宛台灣代表處去年11月18日開館，是歐洲第一座以「台灣」為名的代表處，能與訪團成員孔文吉、萬美玲、張其祿、黃世杰4位立委親眼見證這面代表處名牌，內心非常感動。

游錫堃表示，除了感謝慰勉第一線辛苦為台灣外交打拚的駐處同仁，也要再次感謝立陶宛對台灣的支持；昨天得知立陶宛駐台灣辦事處確定將在9月12日開館，心情特別開心，期待開館時能與這幾天拜訪過的立陶宛好朋友們，一同在台灣相聚。（編輯：林克倫）1110723