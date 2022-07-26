更多編輯台推薦新聞：
順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠
運動

順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款
國際

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

海地暴力猖獗 7月471人因幫派衝突傷亡或失蹤

2022/7/26 09:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港25日綜合外電報導）聯合國今天表示，海地首都太子港（Port-au-Prince）本月至少有471人在幫派間激烈衝突中喪命、受傷或失蹤。

法新社報導，聯合國就太子港貧民區太陽城（Cite Soleil）7月8日到17日的暴力死亡人數透過聲明表示：「也傳出針對女孩、女性的嚴重性暴力以及幫派招募男孩事件。」聲明並未具體說明遭殺害的人數。

聲明指出，約有3000人逃離家園，其中包括數以百計無人陪伴的孩童，且至少有140所房屋被摧毀。

聯合國駐海地人道協調員李察遜（Ulrika Richardson）在聲明中說：「由於貧窮、缺乏包括維安在內的基本服務，加上近來暴力事件激增，太陽城的人道需求極大且不斷增長。」

李察遜補充表示，雖然聯合國機構在太陽城提供援助，但「必須為這個標誌性群體的中長期發展找到更永續且整體的辦法」。

逍遙法外的海地幫派已將勢力擴展到首都太子港的貧民窟外，進行一連串綁架行動。

根據「人權分析及研究中心」（Center for Analysis and Research in Human Rights）公布的報告，今年6月發生至少155起綁架事件，5月則發生118起。

海地總理亨利（Ariel Henry）尚未對本月初肆虐太陽城的暴力事件發表評論。

海地深陷2016年選舉引發的政治危機，去年7月7日前總統摩依士（Jovenel Moise）在官邸遇刺一事讓情況更加惡化。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110726

李察遜
WNBA明星賽聲援遭俄關押球星 前州長計劃前往營救 【特派談新事S2E18｜LGBT的困境與微光：印度篇】險被開腦勇出櫃 印度王子不愛公主挺同志
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族