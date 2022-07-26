日本第7波疫情肆虐 內閣成員染疫未影響公務

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本全境正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，不僅單日新增逾20萬例創新高，連內閣部會首長也相繼染疫或被迫隔離，不過，日本政府表示，暫不影響公務遂行。

日本時事通信社報導，日本正遭受第7波疫情肆虐，連首相岸田文雄內閣成員也因染疫等被迫隔離或休養。先是內閣官房長官松野博一23日確診，接著是財務大臣鈴木俊一25日因家人染疫在家隔離。

不過，代行松野職務出席記者會的內閣官房副長官磯崎仁彥強調，這種情況並不影響公務遂行。

磯崎表示，松野目前仍在家休養，症狀正在好轉中。預估松野下週起就將重回工作崗位。鈴木目前在家隔離，並無任何症狀，今天篩檢如果確定陰性就可以恢復公務行程。

磯崎25日在記者會談到閣員暫離崗位的因應作法時說，在恢復公務活動前，都會隨時向閣員報告公務上相關資訊，並由閣員作出必要判斷。

他說，必要時將由內閣官房副長官或該部會的副大臣代行職務，努力不讓公務遂行受到影響。

另外，有關岸田文雄在疫情惡化情況下仍持續出席晚間餐會活動，磯崎說，相關活動都依據東京都政府等要求，出入獲防疫認證的餐飲店，並徹底做好佩戴口罩等基本防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110726