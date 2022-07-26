歐洲電信衛星與OneWeb將合併 與馬斯克星鏈較勁

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國衛星營運商歐洲電信衛星與英國業者OneWeb今天宣布計劃合併，盼能成為寬頻網路領域的全球領頭羊，以與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）等美國巨擘抗衡。

法新社報導，歐洲電信衛星（Eutelsat）與OneWeb發表聯合聲明說，他們已簽署諒解備忘錄，「以全股票交易方式」，合力成為「網路連線上的全球主要業者」。

根據聲明，在合併的實體中，歐洲電信衛星與OneWeb將各自擁有50%的股權。

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歐洲電信衛星將整合旗下36枚地球同步軌道衛星與OneWeb的648枚低地球軌道衛星，後者目前有428枚在軌道上運行，他們稱這將「改變衛星業的局勢」。

歐洲電信衛星執行長柏尼克（Eva Berneke）說：「這項具開創性的合併案，將打造出具財務實力和技術專業的強大全球業者，可加速OneWeb的商業發展與歐洲電信衛星將重心轉移到連線的進程。」（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1110726