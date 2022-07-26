WNBA球星格林納持毒案 律師：盼俄法庭從寬量刑

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（中央社俄羅斯希姆基26日綜合外電報導）美國女子職籃（WNBA）球星格林納2月因涉嫌持毒遭俄羅斯拘留，最高可面臨10年徒刑。此案料於8月初宣判，格林納的律師今天表示，他們希望她能獲得「從寬量刑」。

現年31歲、身高206公分的WNBA鳳凰城水星（Phoenix Mercury）中鋒格林納（Brittney Griner）擁有2面奧運金牌。她在今年2月美國休賽期間前往俄國參加比賽，結果俄國當局在她的行李中發現含大麻油的電子菸菸匣，她隨即在莫斯科機場遭到拘留。

格林納本月7日在俄羅斯法庭的第2次聆訊中承認涉及持毒罪名，但否認自己故意違法。

格林納的其中一名律師博伊科夫（Alexander Boykov）表示，她「可能」會於明天接受交叉詢問。

律師團隊指出，考量到「許多情有可原的情況」，他們希望法院盡可能從寬量刑。

博伊科夫說，「我們期待寬大的判決」。

他強調，在美國，格林納已獲得醫生許可，可基於醫療目的使用大麻，且這名球星只是「偶爾」使用它來緩解疼痛。

這起備受矚目的案件已成為美俄談判關鍵議題，華盛頓亦已指派特使，負責協商並營救格林納

美國總統拜登本月稍早曾與格林納的家人通話，並稱讓格林納盡快獲釋，將是他的「優先要務」。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110726