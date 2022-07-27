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韓國鮮京投資美高科技領域220億美元 拜登歡迎

2022/7/27 10:41
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）韓國第2大企業集團鮮京集團（SK Group）將投入220億美元在美國投資半導體、綠色能源和生物科技計畫，美國總統拜登今天對這些投資計畫表示歡迎。

路透社報導，拜登在白宮與鮮京集團總裁崔泰源（Chey Tae-won）會面時，稱此為重大投資。

拜登表示，這顯示「美國、韓國和其盟友回歸，並將贏得（21世紀的）科技競賽」。

鮮京集團聲明指出，這些半導體、綠色能源和生物科學的投資「將在美國創造數以萬計的新高科技、高所得工作機會」。

鮮京集團表示，他們也投資了70億美元在田納西州和肯塔基州興建2座新超級工廠，作為與福特汽車公司（Ford Motor）合資事業的一部分。

拜登說，自他就任以來已創造61萬3000個工作機會。由於憂心經濟轉弱，白宮一直急於強調勞動市場的實力。

企業主管和官員今天齊聚美國總統會議室羅斯福廳（Roosevelt Room），拜登則因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）關係，在白宮官邸以視訊方式參與。拜登表示目前感覺很好。

鮮京集團計劃挹注150億美元於半導體領域，包括投資研發計畫、材料以及興建一座先進的封裝測試設施。

鮮京集團聲明指出，將投資50億美元於綠能事業，包括電動車充電系統、綠氫製造、電池材料和回收利用。此外，鮮京集團還將投資「數十億美元」於生物科技。

同時是鮮京集團會長的崔泰源去年表示，計劃到2030年將在美國投資約520億美元，今天宣布的220億美元投資是其一部分。

今年5月，鮮京集團指出，未來5年將在韓國和海外投資247兆韓元（1952.4億美元）於半導體、電池和生物製藥領域。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110727

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