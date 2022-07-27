實習船員困敖德薩盼返鄉 掃雷艦護送下可望如願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡27日專電）19歲甲板實習生齊涅弗因俄烏戰爭受困烏克蘭敖德薩港5個月後，未來幾天有望在掃雷艦護送下返回土耳其。雖然首次實習因戰蒙塵，但他熱愛海洋勝過一切，不會放棄海上人生。

俄羅斯23日空襲敖德薩（Odessa）港口，齊涅弗（Burak Kinayer）心頭一緊，但他所屬的土耳其貨輪正在準備作業，可能在未來幾天內離港，這讓他興奮大於緊張。

「回程不會讓我感到害怕」，齊涅弗與路透社視訊時說道。他表示：「我們可以說，最近這幾天來，我們的興奮及期盼之情已經達頂」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏國3個黑海港口遭封鎖，多艘貨輪滯留烏國動彈不得。齊涅弗所屬船隻就是其中之一。烏克蘭與俄羅斯22日同意一項具里程碑意義的計畫，讓卡在黑海港口數百萬噸烏克蘭小麥及其他穀物得以運輸出口，有助緩和全球糧食危機。

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）昨天表示，預計本週出口第一批穀物。

自2月以來，烏克蘭海運停滯，推升全球穀物、食用油、燃料及肥料價格。俄羅斯否認釀成糧食危機，反咬西方制裁減緩出口，也怪烏克蘭於港口外的水道佈設水雷。

聯合國（UN）、土耳其今天於伊斯坦堡開設聯合中心，以協調恢復黑海各地的穀物運輸，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）出席。根據聯合國、土耳其、俄羅斯及烏克蘭22日的計畫，聯合中心負責監督離開烏克蘭港口的貨輪，並檢查進港船隻是否載運武器。

一名土耳其官員今天指出，所有相關細節都已經敲定，包括一條不需移除水雷的安全航道，第一艘貨輪可能在幾天內離開黑海港口。

對於掃雷艦及軍隊護送下踏上返鄉之途，齊涅弗表示稍稍不安，「但對我們有利的是，將有相關控管措施，其他船隻將護送我們。這讓我們感到安全」。

過去5個月來，齊涅弗及其他船員一直在船上生活，考量到萬一離開崗位，可能很難重返，船商因此要求他們留在船上。齊涅弗表示，當俄羅斯2月入侵烏克蘭時，他們感到害怕，人們逃離附近的敖德薩市，也越來越擔心食物難尋。

俄羅斯23日發射飛彈攻擊敖德薩時，緊張情緒再次來襲。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，軍事基礎設施是攻擊目標。齊涅弗則說，「幾天前的攻擊讓我們有些害怕，心想，這會對協議造成什麼影響」。

「我們的情緒很複雜。隨著最後的日子到來，我們感到既興奮又開心。」

齊涅弗首次擔任甲板實習生，學習如何獨當一面。這樣的經驗因戰爭蒙塵，但他說，自己對海洋的熱愛勝過一切。「我的第一次經驗成這個樣子，很糟，會讓我留下陰影。但是我以大海為未來，我不會因為發生這樣的狀況而想放棄（這項職業）」。（編輯：韋樞）1110727