靠港船隻疑載俄所竊穀物 烏克蘭要黎巴嫩別收

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（中央社貝魯特28日綜合外電報導）烏克蘭駐貝魯特大使館今天告訴路透社，一艘受美國制裁的敘利亞船隻，在黎巴嫩北部港市的黎波里（Tripoli）靠港，船上載有俄羅斯從烏克蘭商店洗劫來的大麥和小麥。

船隻動態網站MarineTraffic顯示，這艘「老底嘉號」（The Laodicea）27日停泊黎巴嫩的黎波里。

烏克蘭駐貝魯特大使館告訴路透社：「這船從克里米亞（Crimean）一個不開放國際航運的港口出發，裝載5000噸大麥和5000噸麵粉，我方懷疑這些是俄羅斯竊自我國商舖」。

烏克蘭駐貝魯特大使館的聲明還提到「這是首度有被盜的穀物和麵粉運抵黎巴嫩」。

俄方此前否認有關掠奪烏克蘭穀物的指控；俄羅斯駐黎巴嫩大使館官員答覆路透社暫不置評。

烏克蘭駐貝魯特大使奧斯塔什（Ihor Ostash）今天會見黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）商討如何處置這批貨物，向黎巴嫩講明若購買竊自烏克蘭的貨物，恐將損害兩國關係。

黎巴嫩官員證實，相關問題在今天總統與烏克蘭大使會面時確有提出，也提到烏克蘭普遍擔心俄國可能向包含黎巴嫩在內的許多國家出售這些竊自烏國的小麥。

黎巴嫩經濟部長薩萊姆（Amin Salam）表示，黎國海關當局和農業部門都緊盯事件後續。

薩萊姆今天稍早時曾說黎巴嫩嚴重的麵包短缺，本週有望因新到貨小麥而舒緩，但他沒說小麥來源。

另有黎國海關人員與海運消息人士告訴路透社，的黎波里港方因懷疑裝載的是贓物，尚未讓船隻卸貨。（譯者：周雨潔/核稿：陳亦偉）1110729