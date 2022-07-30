更多編輯台推薦新聞：
你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

美洲牛蛙和棕樹蛇入侵各地致農損停電 全球損失160億美元
國際

美洲牛蛙和棕樹蛇入侵各地致農損停電 全球損失160億美元

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 國際

北韓通報無新增發燒病例 5月承認爆發疫情後首見

2022/7/30 13:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾30日綜合外電報導）北韓國營媒體報導，北韓自5月中承認爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，今天首度通報沒有新增發燒病例。

路透社報導，北韓本月稍早表示，即將「終結」第一場正式宣布的新型冠狀病毒危機，但在Omicron亞型變異株肆虐之下，北韓的亞洲鄰國疫情再起。

北韓中央通信社（KCNA）報導，自4月底起通報的477萬起發燒病例中，有99.99%已完全康復。不過由於顯然缺乏採檢工具，北韓尚未公布驗出陽性的病例數。

傳染病專家質疑北韓聲稱疫情出現進展的說法。世界衛生組織（World Health Organization）上月表示，在缺乏獨立數據的情況下，世衛認為北韓的疫情是惡化而非改善。

北韓中央通信社提到，快速行動治療團隊仍處於高度警戒狀態，而且相關單位持續「偵測與根除疫情」，直到最後一名病患完全康復為止。北韓中央通信社又說，截至29日，共有204名發燒患者接受治療。

北韓最近一次通報的發燒死亡人數，是本月5日公布的74例，但首爾漢陽大學（Hanyang University）醫學院教授申永全（Shin Young-jeon，譯音）說，死亡病例數這麼低，幾乎「不可能」。

他在昨天公布的分析報告中寫道：「這可能是眾多因素交互影響的結果，包括缺乏檢測量能，還有病例統計問題，因為年長者主要在家中死於COVID-19的機率更高，以及領導層不希望大量死亡數公開的政治因素。」

申永全說，考量到發燒病例數、其他地區通報的一般致死率與可能尚未通報的病例，北韓死亡病例可能多達5萬例。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110730

COVID-19
餐飲業疫情間求轉型 銀髮勞工成助力 7/29本土2萬2983例 增57死、140例中重症[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
山東出現疫情 連5天零新增破功