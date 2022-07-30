中國若犯台 瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

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瑞士主管經濟制裁機構的官員嘉布瑞爾（圖）接受報紙訪問時說，一旦中國進犯台灣，她預期中立的瑞士將跟進歐盟對中國採取的一切懲罰措施。（圖取自twitter.com/SECO_CH）

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（中央社蘇黎世30日綜合外電報導）瑞士主管經濟制裁機構的官員嘉布瑞爾在接受報紙訪問時說，一旦中國進犯台灣，她預期中立的瑞士將跟進歐洲聯盟對中國採取的一切懲罰措施。

路透社報導，瑞士國家經濟事務秘書處（SECO）主任嘉布瑞爾（Marie-GabrielleIneichen-Fleisch）在被「新蘇黎世日報」（Neue Zuercher Zeitung）詢及、瑞士在那種情況下是否會採取歐盟對中國的相同制裁措施時答稱：「我堅信，我們將跟進這樣的制裁。」

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她說：「然而對中國的制裁會（比對俄羅斯）嚴厲得多，因為我們對中國的經濟關係比較重要得多。也因此，歐盟、美國以及瑞士可能會有比對俄羅斯多出許多的討論。但我希望，這種情況不會出現。」

因應俄羅斯入侵烏克蘭，自本月開始，瑞士已凍結俄羅斯人士價值67億瑞士法郎（70.4億美元）的金融資產以及15筆房地產。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110730