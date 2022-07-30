義大利聯合政府垮台 媒體指俄羅斯背後操控

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）義大利「新聞報」日前揭露總理德拉吉辭職、聯合政府垮台背後有俄羅斯操作的跡象。義國政界譁然，要求親俄極右派領袖薩爾維尼出面解釋；俄方昨天駁斥干涉義國政局的指控。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）21日宣布辭職，他領導的聯合政府垮台。事發始末遭到檢視，極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）與俄羅斯的關係再次遭到質疑。

義大利媒體「新聞報」（La Stampa）28日揭露，俄羅斯大使館一名外交官5月底與薩爾維尼幕僚在羅馬會面，並詢問薩爾維尼帶領的聯盟黨（League party），是否有閣員願意退出德拉吉的聯合政府。

7月中，聯盟黨與前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領導的右翼「義大利前進黨」（Forza Italia）及反歐盟的五星運動（Five Star Movement）一起杯葛並退出政府，導致德拉吉辭職，全國大選提前於9月25日登場。

法新社（AFP）報導，5月底俄國外交官與薩爾維尼幕僚碰面時，薩爾維尼正因與國內不同調的俄烏戰爭立場而飽受批評。

他計劃在沒有事先知會政府的情況下前往莫斯科和談，且乘坐俄羅斯大使館購買的飛機。團隊堅稱乘坐俄國專機是在歐盟制裁下不得已的作法；不過旅程最終並未成行。

半島電視台（Al Jazeera）也分析，義大利政府解散是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的一大勝利，因為德拉吉是蒲亭影響義大利和歐洲的重要阻礙；而薩爾維尼、貝魯斯柯尼、五星運動黨領袖孔蒂（Giuseppe Conte）過去都曾公開支持蒲亭。

義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）28日公開譴責「俄方要聯盟黨閣員退出德拉吉政府的企圖」，並要求薩爾維尼「必須解釋他與俄國的關係」。迪馬尤和德拉吉都是歐盟制裁莫斯科，以及援助烏克蘭抗俄的強力支持者。

義大利中間偏左政黨「民主黨」（Democratic Party）黨魁雷塔（Enrico Letta）也表示，薩爾維尼與俄羅斯的交往「令人憂心」。

薩爾維尼表示，這些指控為「假新聞」，認為有人想破壞9月大選的競選聲勢。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）29日出面否認干涉義大利政局的指控，並表示「看到義大利政界和媒體指控莫斯科干涉義大利選舉的陳腔濫調真的很可笑」。沙卡洛娃強調，義大利是主權國家，有獨立的內政與外交政策。（編輯：陳惠珍）1110730