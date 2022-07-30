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報復制裁 俄羅斯禁止32名紐西蘭官員及記者入境

2022/7/30 22:19
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯當局今天宣布，禁止32名紐西蘭官員與記者入境俄國領土，這是為了回應威靈頓基於俄羅斯入侵烏克蘭，而對俄國實施類似制裁。

法新社報導，根據俄羅斯外交部聲明，被列入制裁名單的有紐西蘭首都威靈頓（Wellington）市長佛斯特（Andrew Foster）、紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）市長高夫（Philip Goff）、紐西蘭海軍准將高丁（Garin Golding），以及記者葛林（Kate Green）和巴加尼（Josie Pagani）等32人。

聲明指出，這項決定是「對紐西蘭政府制裁的回應，這些制裁正逐漸影響俄羅斯人民」。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，引發西方祭出規模前所未見的制裁，莫斯科也以同樣手段回應。

俄羅斯4月已宣布，將紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）以及不少其他紐西蘭政治人物列入禁止入境名單。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110730

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