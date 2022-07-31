更多編輯台推薦新聞：
美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊
運動

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊

裴洛西牽動美中台敏感神經 局勢較25年前金瑞契訪台更詭譎
政治

裴洛西牽動美中台敏感神經 局勢較25年前金瑞契訪台更詭譎

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅
文化

你是什麼形狀的人？文博會召集旅伴心理測驗社群暴紅

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄駐英使館籲絞死被俘烏軍 烏克蘭官員大力譴責

2022/7/31 03:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯駐英國大使館今天呼籲以「羞辱」方式處決被俘的烏克蘭亞速軍團（Azov regiment）戰士，這番言論隨即引來烏克蘭官員的嚴厲譴責。

法新社報導，俄國大使館發布上述推文之際，俄羅斯控制的烏東頓內茨克一座關押烏克蘭戰俘的監獄遭到炸毀，俄烏相互指控是對方所為。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這起攻擊事件造成50多人喪生，據稱其中也包括亞速軍團成員。

莫斯科駐倫敦大使館在深夜發布的推文中寫道：「亞速好戰分子應該被處決，但不是被行刑隊處死，而是應該被絞死，因為他們不是真正的士兵。他們應該羞辱地死去。」

據稱推文還搭配一段影片。影片內容顯示在俄羅斯控制的烏國南部港市馬立波（Mariupol），一對夫婦聲稱他們在亞速鋼鐵廠（Azovstal）的激烈戰鬥中遭到烏軍砲擊。這則推文發布後，遭推特認定違反其「仇恨行為」相關規定。

烏國統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）隨後也在Telegram發文痛批，「俄羅斯是個恐怖主義國家。在21世紀，只有野蠻人和恐怖分子才能在外交層級討論有人應該被絞死一事。俄羅斯是支持恐怖主義的國家，根本不需更多證據就能證明。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年5月，包括亞速軍團成員在內的馬立波守軍同意投降，結束對當地烏軍最後據點亞速鋼鐵廠長達數週的圍攻。此後，莫斯科軍隊俘虜了約2500名士兵。

先前稱為亞速營（Azov Battalion）、現在改稱亞速軍團的亞速特戰分遣隊（Azov Special Operations Detachment）於2014年由極右翼分子創立，起初在烏克蘭東部對抗親俄分離主義分子，之後納入國家衛隊，受內政部指揮。（譯者：施施）1110731

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族