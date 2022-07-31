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加密幣平台Celsius崩解 受害散戶哀號盼法院處理

2022/7/31 18:03
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）加密貨幣借貸平台Celsius崩解後，投資散戶哀求還錢。監管Celsius公司數十億美元破產案的法官目前已接到數百封信函，受害散戶既憤怒、羞愧又絕望，多數都感到後悔。

其中一名愛爾蘭人面臨失去農場的風險、一名美國人曾想要自殺，還有一名84歲的老婦賠掉畢生的積蓄。

Celsius執行長馬辛斯基（Alex Mashinsky）曾宣稱，此一平台是散戶存放加密貨幣以換取高利息的安全處所，而Celsius再將這些存款轉而借出，並進行投資。

但隨著高度波動的加密貨幣價格暴跌，單單是比特幣自去年11月以來就崩跌了60%以上，Celsius面臨著越來越多的麻煩，今年6月中旬凍結了存戶提款。

根據本月稍早的一份法院文件，Celsius積欠存戶47億美元，而結局將如何目前尚不清楚。

這些張貼在公眾網路法院檔案的信件來自世界各地，講述了存戶資金被凍結的悲慘結果。

許多信件都指出，Celsius執行長馬辛斯基的線上聊天室「問馬辛斯基任何事」（Ask Mashinsky Anything, AMA），是他們對Celsius平台充滿信心的關鍵。這個平台在凍結存戶資金的前幾天，還聲稱情況很穩定。

當時Celsius的訊息還說，公司有足夠的準備金來支付債務，各項提款在正常處理中。

但情況很快發生變化，Celsius在6月12日宣布凍結客戶提款：「我們今天採取這一行動，是為了讓Celsius更能夠履行接受提款義務。」

聲稱受到最嚴重打擊的許多客戶透露自己曾經想過要自殺，其中一名男子說自己將政府貸款的52萬5000美元存入了Celsius平台。

一位84歲老婦將約3萬美元加密儲蓄存入Celsius只有一個月，但像她一樣的許多人如今要寄望破產程序（才能取回存款）。

銀行和金融領域專家證人寇克（Don Coker）說：「散戶最後一無所有的情況並不罕見。」

寇克說：「我當然為這些如此賠掉投資金錢的人感到難過，但他們確實必須對這些事要有風險意識。」（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110731

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