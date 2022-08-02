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美國助烏抗俄 再供價值168億元武器

2022/8/2 11:54
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國今天宣布向烏克蘭部隊提供新一批武器，協助他們抵禦俄羅斯入侵，當中包括日益重要的火箭發射器及火砲所需的彈藥。

法新社報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，這批價值5億5500萬美元（約新台幣168億元）的新武器供應方案中，將包含更多高機動性多管火箭系統 （HIMARS，簡稱海馬士）的彈藥，及其他火砲所需的彈藥。

根據美國國防部的聲明，這批援助當中包含了7萬5000發155公釐火砲的彈藥。

聲明提到：「為了滿足戰場上瞬息萬變的需要，美國將持續和盟國及夥伴合作，提供烏克蘭關鍵的（作戰）能力。」

據五角大廈所言，這讓美國自拜登上任以來，承諾給予烏克蘭的軍事援助總額，超過了88億美元（約新台幣2667.72億元）。

華府先前援助基輔的武器中，包括反火砲雷達、標槍（Javelin）反戰車飛彈、蘇聯製直升機、砲彈和輕型裝甲車。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110802

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