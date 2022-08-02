布林肯控俄不負責任 拿烏克蘭核電廠當盾牌

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，俄羅斯在烏克蘭最大核能發電廠周圍區域的行徑「極度不負責任」，指控俄國在攻擊烏軍的行動中以此當作「核子盾牌」。

路透社報導，俄羅斯3月被控在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近危險開砲。俄軍在入侵烏克蘭幾週後就占領這座核電廠。

布林肯（Antony Blinken）在紐約聯合國總部的禁止核武擴散會議後告訴媒體，華府「深為關切」俄國現今將這座核電廠當作軍事基地，朝附近烏軍開火。

他說：「當然烏方無法回擊，以免發生牽連核電廠的可怕事件。」

布林肯表示，俄方行徑不僅是利用「人肉盾牌」，更是「核子盾牌」。

俄羅斯駐聯合國代表團強烈駁斥布林肯的指控。他們在聲明中說：「我們一再表示，我軍行動絕不會破壞烏克蘭核子安全或阻礙核電廠例行運作。」

聲明還說，俄軍接管札波羅熱核電廠唯一目的是防止烏克蘭民族主義組織和外籍傭兵利用烏克蘭當前局勢挑釁，核子挑釁行動後果難測。

烏克蘭外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）今天在會談中說，「有必要聯合強力行動以防核災」，並要求國際社會動用防空系統，關閉烏克蘭核電廠上方領空。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110802