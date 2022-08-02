韓國單日確診新增破11萬 高齡染疫案例擴大

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韓國中央防疫對策本部通報，截至2日凌晨零時為止共新增11萬1789例感染COVID-19。圖為民眾2日在首爾的COVID-19篩檢站排隊等候檢測。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時為止共新增11萬1789例感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；除移動量最大的年輕族群，60歲以上高齡族群近期感染人數也出現擴大趨勢。

最近一天新增的11萬1789例中有11萬1221例屬社區感染，以京畿道、首爾為最大宗；境外移入案例568也再次刷新韓國出現首例病例以來最高紀錄。

韓國至今累計1993萬2439例確診，逼近2000萬大關；病歿人數加計新增的16例，來到2萬5084例，致死率累計0.13%。相較單日確診數增幅放緩，重症人數則出現倍增趨勢，截至今天凌晨共282例，為一週前的1.68倍，與兩週前相比則是3.1倍。

值得注意的是，根據中央防疫對策本部統計，7月24至30日新增55.6萬例中，80歲以上感染率較前一週大幅增加1.7倍，60及70多歲族群感染率也都大幅提高。

多為高齡族群居住的療養院等設施的群體感染件數與感染人數也出現增加跡象，7月內單週群體感染件數在第3週一度達到51件，平均每間有19.1人感染。

高齡及患有慢性疾病族群因抵抗力不足，染疫後症狀惡化風險高，隨著高齡確診人數快速增加，重症人數也可能因此快速上升。疾病管理廳也因此決定對各地方政府轄內療養設施展開檢查。

韓國近期確診人數持續增加，主要為傳播力強且具抗疫苗性的BA.5新型病毒株，據韓國防疫當局調查，社區感染案例的BA.5檢出率在7月第4週已達到60.9％，較前一週增加11.8個百分點，成為韓國境內主要病毒株。

海外病例的BA.5檢出率則從73.3%上升至79.4%；合計檢出率從56.3%上升至66.8%。（編輯：黃自強）1110802