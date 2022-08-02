協議後首艘烏克蘭穀物船 預定2日午夜後抵土耳其

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（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）一艘載運烏克蘭穀物的船隻昨天離開敖德薩港，這是俄烏糧食協議簽訂後，首艘出港的烏國穀物船。土耳其國防部表示，這艘船預定於今天「午夜過後」抵達伊斯坦堡。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭後，封鎖烏國黑海港口，以致糧食出口受阻，為此俄烏兩國、土耳其及聯合國（UN）上月達成協議，確保穀物得以從烏國黑海港埠安全出口。

拉佐尼號（Razoni）船籍登記為獅子山共和國（Sierra Leone），載運2萬6000公噸玉米，於格林威治時間昨天6時從敖德薩港（Odessa）出發，目的地是黎巴嫩的黎波里（Tripoli）。

船隻原本預計於今天下午抵達伊斯坦堡。

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，拉佐尼號昨晚沿著羅馬尼亞海岸行駛，但在格林威治時間23時左右關閉自動識別系統（AIS），之後無法追蹤。

安卡拉當局並未立即解釋船隻為何有此動作。

Marine Traffic指出，由於擔心碰到水雷，拉佐尼號起初在烏克蘭水域的行駛速度相當慢，大約7節，之後才慢慢提速。

船隻將由7月27日成立的特殊聯合監測中心負責檢查，成員包括平民、俄烏軍官，以及土耳其和聯合國代表。

依據各方事前同意，檢查將不會在伊斯坦堡的港口進行，而是在海上、博斯普魯斯海峽（Bosphorus）峽口。媒體被警告不得接近船隻。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110802