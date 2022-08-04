烏克蘭：俄成立打擊部隊 目標澤倫斯基老家

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄軍已增設一支打擊部隊，攻擊目標是總統澤倫斯基的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih），同時警告俄軍恐在烏南展開新一波進攻。

俄羅斯2月24日入侵後拿下烏克蘭南部大片土地，但基輔當局表示將發動反攻，昨天宣稱已在俄軍占領的赫松（Kherson）地區重新奪回53個村落。

路透社報導，烏克蘭南方軍事指揮部在例行更新的南部戰況中形容局勢緊張，稱俄羅斯2日沿前線發動攻擊。

出產鋼鐵的克利福洛是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）從小長大的家鄉，當地距離南部前線僅約50公里。

烏軍南部指揮部說：「（俄羅斯）已開始在克利福洛方向成立一個打擊小組。敵人也很有可能後續準備反攻，以將範圍拓展至赫松州的行政邊界。」

烏克蘭使用西方提供的遠程武器來打擊俄羅斯的補給線和彈藥庫，試圖升高俄軍在黑海要地赫松的壓力。

烏克蘭軍方在一份聲明表示，俄軍正仔細檢查當地的地下室，將之轉為存放軍事裝備的防空洞。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110804