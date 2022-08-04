美參院外委會延審台灣法案 彭博：白宮踩煞車

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦參議院外委會原訂今天審理「台灣政策法案」，但稍早以主席須參與院會事宜為由延期。彭博引述知情人士報導，白宮正遊說民主黨參議員踩煞車。

參議院外交委員會原訂今天審理由民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月連袂提出的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），卻在事前臨時以梅南德茲必須參與院會事宜為由，延遲審議法案。

這項法案明定未來4年將在安全協助方面提供近45億美元來強化台灣防禦能力，並支持台灣參與國際組織，且將台灣列為「主要非北大西洋公約組織（NATO）盟友」，為更多安全保障與貿易優惠開啟大門。

由於時值美中關係、台海情勢因聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台升高之際，法案延期審理引發關注。

彭博報導，民主黨籍的參議院外委會成員墨菲（Chris Murphy）說：「白宮很擔心，我也非常擔心。」

墨菲表示，參議院外委會將法案延到9月審理，而且可能修改內容。

梅南德茲在「紐約時報」今天刊登的專欄評論中說，美方策略必須著眼於遏制和約束北京有問題的行徑。

梅南德茲寫道：「隨著中國在國家安全各個方面挑戰我們，包括在軍事、經濟、外交以及價值觀上，我們正擬定一個新願景，確保我國能夠在未來幾十年保衛台灣。」

葛蘭姆則指責白宮試圖阻撓這項法案。白宮未立即回應置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110804