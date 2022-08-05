台海緊張 蘋果要求供應商遵守中國海關規定

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（中央社上海5日綜合外電報導）根據日本經濟新聞今天一則報導，美國科技業巨擘、iPhone製造商蘋果已向供應商提出要求，要確保從台灣出貨到中國的物品符合中國海關的規定，以免為了檢查而遭到扣留。

路透社報導，自從美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問台灣後，中美貿易關係緊張情勢升溫。

日本經濟新聞（Nikkei）引述知情人士報導，蘋果（Apple）告知供應商，北京已開始實行一道存在已久的規定，要求在台灣製造的零組件產地必須標示為「中國台灣」或「中華台北」。

蘋果並未立即回覆路透社的置評要求。

先前有媒體報導，iPhone的台灣組裝代工廠和碩對中國廠出貨的零件遭中國海關扣留查驗。和碩則回應表示，中國廠維持正常運作。

由於蘋果預定9月推出新一代iPhone智慧手機，它的台灣供應商及組裝廠夥伴鴻海與和碩正在加緊趕工。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110805