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中國軍演 布林肯會小馬可仕 強調美菲聯盟堅定不移

2022/8/6 14:57（8/6 15:20 更新）
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美國國務卿布林肯（右）6日與菲律賓總統小馬可仕會面。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
美國國務卿布林肯（右）6日與菲律賓總統小馬可仕會面。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）中國正在菲律賓附近的台灣周圍舉行軍事演習。美國國務卿布林肯今天與菲律賓總統小馬可仕會面，以強化兩國「堅實」的聯盟。

布林肯（Antony Blinken）是自小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月30日上任以來，訪問菲律賓的最高階美國官員。

兩人在位於首都馬尼拉的總統府見面時，布林肯對小馬可仕說，美菲「聯盟堅實，我相信可以更堅定不移」。小馬可仕則讚揚兩國的「特殊關係」。

美國與菲律賓簽有安全協議，在馬尼拉與北京因南海而陷入日益激烈糾紛時，華府力挺這個前殖民國。

在布林肯與小馬可仕會面的同時，中國在台灣周圍舉行一系列大型軍演，招致美國和美國的西方盟國譴責。

在4日與5日的演習期間，中國對台灣周圍發射多枚彈道飛彈並部署戰機與軍艦，地點在菲律賓以北約400公里處。中國的軍演今天持續進行。

中國人民解放軍也宣布了台灣周圍的多個禁入危險區，這些區域跨越主要航運路線，某些地區是在台灣沿岸20公里內。

這些軍演是在回應美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣。裴洛西訪台激怒了中國。

小馬可仕說，裴洛西訪台只是證明了衝突的既有「強度」，而非升高緊張事態。

布林肯是在昨晚抵達馬尼拉。他訪菲前參加在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，在會中稱中國軍演「顯著升高緊張情勢」。

菲律賓外交部4日表示，對菲律賓以北「日益緊張局勢感到擔憂，敦促相關各方保持克制」。

菲律賓外交部發聲明說：「外交與對話須優於一切。」（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1110806

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