中國切斷與美溝通渠道 布林肯痛批不負責任

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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指控中國切斷與美國的關鍵溝通管道是「不負責任的舉動」。他並表示，中國對台軍演顯示，使用武力已優先於和平解決。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪問台灣行程後，中國隨即宣告實彈軍演。布林肯今天與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面，以強化兩國聯盟。他是自小馬可仕6月30日上任以來，訪問菲律賓的最高階美國官員。

布林肯在馬尼拉的記者會上表示，中國宣布8項反制美方措施，切斷美中在軍事、緝毒、跨國犯罪、氣候變遷等領域溝通管道與合作，受到懲罰的不僅是美國，而是全世界。

他說：「切斷的還包括多個軍事溝通管道，這對於避免溝通不良和危機發生相當重要。」

布林肯還說：「中止氣候合作不只懲罰美國，而是全世界，尤其是發展中國家。我們不能因為兩國歧見，就把攸關全球的合作當成人質。」

布林肯稱中國的舉動「危險，並使台灣周遭局勢不穩」，他表示已有盟友向美國表達關切，但華府仍將鎮定因應情勢。

他表示，他在柬埔寨參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議時，已向中國外長王毅傳達，美方決心維持溝通管道暢通以避免誤判發生，這也符合全世界各國的期待。

布林肯說：「讓我直言，美國不認為緊張情勢升溫，符合台灣、區域或我們國家安全的利益。」

他說：「當情勢升溫之際，維持對話的重要性更甚以往。我們認為對話是非常重要的元素。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110806