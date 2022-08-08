俄控烏攻擊核電廠 烏南親俄首長下令辦入俄公投

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）克里姆林宮今天指控烏克蘭部隊攻擊札波羅熱核電廠，並警告恐對歐洲造成「災難性後果」。另據俄媒報導，莫斯科在札波羅熱地區扶植的地方首長已簽署舉辦入俄公投的法令。

俄軍攻打烏克蘭之初占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲最大核電廠，近日成為軍事攻擊現場，俄烏互控是對方所為，廠內多處結構受損，一座核子反應爐因此被迫關閉。聯合國已針對潛在的核災提出警告。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴媒體：「烏克蘭武裝部隊砲轟核電廠區域是潛在極端危險行動，恐對歐洲領土在內的廣大地區造成災難性後果。」

培斯科夫呼籲烏克蘭的盟友「動用他們的影響力，避免這類砲轟行動持續」。

俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭軍隊破壞輸送電力到附近地區的高壓電線。

俄國國防部指出，核電廠「電力激增」，導致保護電力設備的開關箱（switchgear）冒出濃煙，已被現場的消防人員撲滅。

烏克蘭駐國際原子能總署（IAEA）大使欽巴柳克（Yevhenii Tsymbaliuk）今天則說，俄羅斯砲轟札波羅熱核電廠，想讓烏克蘭南部斷電。他並呼籲本月派一個國際代表團前往當地。

欽巴柳克在維也納告訴媒體：「我們將動用所有可能的外交管道，讓IAEA和聯合國更接近進行這項任務…我們真的迫切需要，越快越好，我會說不要超過這個月底。」

另一方面，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天報導，莫斯科當局在烏克蘭南部札波羅熱地區扶植的地方首長簽署了一項法令，將舉行入俄公投。

此外，克里姆林宮今天還表示，俄羅斯蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）目前沒有會面的基礎。

培斯科夫在回應媒體提出關於土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）提議斡旋俄烏和談的問題時表示，蒲亭和澤倫斯基只在雙方談判代表都完成各自的功課之後，才可能會面，「這點付之闕如，所以沒有（兩人）會面的必要先決條件」。

莫斯科和基輔之間的談判已經停滯多月，雙方互批對方缺乏進展。培斯科夫今天表示，烏克蘭談判代表已經消失無蹤。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110808