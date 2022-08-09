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俄烏戰事拉長 德國民間援助動能消褪

2022/8/9 11:44
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（中央社柏林8日綜合外電報導）烏克蘭2月底遭俄羅斯入侵後獲得德國各地志工大量人道援助，但如今德國社會對能源價格與供給的關注度已超過烏克蘭，官員甚至憂心入冬後能源問題恐衍生社會動盪。

德國之聲（DW）報導，從德國民眾對援助組織的捐款數可看出，俄烏戰爭爆發後德國社會對烏克蘭支持浪潮已漸消褪。

由20多個德國援助組織所組成的「德國援助組織聯盟」（Aktion Deutschland Hilft），3月間匯集援烏的捐款達1.8億歐元（約新台幣55.1億），但5月之後驟減為每月僅數百萬歐元。

生於烏克蘭的馬伊（Linda Mai）目前是援助組織「藍黃十字」（Blue and Yellow Cross）科隆分部的主席，她不諱言如今志工數比3、4月少很多，連上街遊行聲援烏克蘭的人都變少，「人們回歸日常生活很正常，問題是戰爭本身它不會休息」。

德國社會目前最主要的爭執議題是能源價格大漲，已將俄烏戰事相關新聞擠落頭條，這讓馬伊難以入眠。

她說：「我們究竟把人命價值置於何地？難道這還不比該付多少錢給俄國買燃料重要？每人捐個5歐元不會少塊肉，烏克蘭的苦難才更大。」

此外，由於能源問題恐在入冬後放大，德國官員憂心屆時恐助長極端分子引發社會動盪。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）不敢大意，上月在公廣「德國第一電視台」（ARD）直言供暖成本急遽上升會成為社會的火藥桶。

德國內政部告訴德國之聲，他們已可預見屆時的示威規模不會低於先前抗議防疫限制。

內政部發言人拜拉格哈曼（Beylage-Haarmann）說：「可以想像民粹和極端主義者將再次把抗議導向他們希望的情況，若屆時相應的社會危機條件允許，德國國內極端分子和團體帶來的危險恐增加。」（譯者：陳亦偉）1110809

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