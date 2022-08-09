更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

日本設計師三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

日本設計師三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
索羅門群島民主遇試煉 親中總理提修憲欲延後大選
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/239
首頁 / 國際

日本內閣改組濱田靖一傳回任防衛大臣 7月底曾訪台

2022/8/9 19:51（8/9 20:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為日本前防衛大臣石破茂（左）與前防衛大臣濱田靖一（右）7月30日出席訪台記者會。中央社記者謝佳璋攝 111年7月30日
圖為日本前防衛大臣石破茂（左）與前防衛大臣濱田靖一（右）7月30日出席訪台記者會。中央社記者謝佳璋攝 111年7月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄明天啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一內定回鍋擔任防衛大臣，7月底才與前防衛大臣石破茂等人訪問台灣。前厚生勞動大臣加藤勝信內定回鍋擔任厚生勞動大臣。

日本放送協會（NHK）報導，岸田內閣明天將進行大幅度的內閣改組，防衛大臣內定由前防衛大臣濱田靖一擔任。濱田7月底才與前防衛大臣石破茂率團訪問台灣。厚生勞動大臣內定由前官房長官、也是前厚生勞動大臣加藤勝信擔任。加藤是日本國會最大團體「日華議員懇談會」成員，昨天下午還出席與立委郭國文所率的立委團在日本國會的交流會。

5月率領自民黨青年局成員訪台的青年局長小倉將信將首度被延攬入閣。小倉日前在自民黨總部率青年局成員接待郭國文所率的立委訪日團。

此外，受到日本已故首相安倍晉三力挺的自民黨政調會高市早苗

高市早苗小檔案

  • 生日：1961年3月7日（60歲）
  • 學歷：神戶大學經營學系畢業
  • 經歷：眾議員、總務大臣、自民黨政務調查會長、近畿大學經濟學部教授
  • 黨內派系：無派系
看更多
關閉
這在這波人事調動中，傳內定擔任經濟安保大臣。自民黨宣傳主任（廣報本部長）河野太郎

河野太郎小檔案

  • 生日：1963年1月10日（58歲）
  • 學歷：美國喬治城大學畢業，主修比較政治學
  • 經歷：眾議員、行政改革大臣、外務大臣、防衛大臣
  • 黨內派系：麻生派
  • 官網：https://www.taro.org/
看更多
關閉
內定數位大臣。首相輔佐官寺田稔內定總務大臣、參議員岡田直樹內定為地方創生大臣、參議員野村哲郎內定農林水產大臣。

法務大臣內定由前農林水產副大臣葉梨康弘擔任。經濟產業大臣內定由前經濟再生大臣西村康稔擔任。文部科學大臣（相當於教育部長）內定由眾議員永岡桂子擔任、環境大臣由前官房副長官西村明宏擔任。財務大臣鈴木俊一留任。國土交通大臣齊藤鐵夫留任。經濟再生大臣山際大志郎留任。（編輯：黃自強）1110809

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄10日啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一（圖）內定回鍋擔任防衛大臣。（圖取自濱田靖一官方網頁office-hamada.jp）
日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄10日啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一（圖）內定回鍋擔任防衛大臣。（圖取自濱田靖一官方網頁office-hamada.jp）
日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄10日將啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一內定回鍋擔任防衛大臣，前厚生勞動大臣加藤勝信內定回鍋擔任厚生勞動大臣。圖為加藤勝信（右）8日在日本國會大廈出席與台灣立委團的交流會。中央社 111年8月9日
日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄10日將啟動內閣及黨務主管人事改組，前防衛大臣濱田靖一內定回鍋擔任防衛大臣，前厚生勞動大臣加藤勝信內定回鍋擔任厚生勞動大臣。圖為加藤勝信（右）8日在日本國會大廈出席與台灣立委團的交流會。中央社 111年8月9日
延伸閱讀
日本內閣黨務改組 主框架不動並兼顧派閥岸田將改組內閣 岸信夫傳因健康因素卸防衛大臣岸田將改組內閣調整黨務主管 傳麻生、茂木留任
濱田靖一
石破茂率團訪台 涉外人士：日跨黨派關注台海安全日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台
石破茂
石破茂：台灣海峽是國際海域 不是中國內海石破茂率團赴五指山弔唁李登輝 林佳龍等人陪同
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
原爆77週年 日相岸田：讓長崎成為最後發生地