美副國務卿：中國將持續對台施壓 危機未解除

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）中國宣布繼續在台灣周圍軍演，且未提及結束時間。美國副國務卿雪蔓訪問澳洲時說，中國內部經歷「艱困時期」時，中國國家主席習近平將持續對台施壓，台灣的危機尚未解除。

共軍在台灣周圍舉行4天軍演，迫使一些商業船舶與航班改道後，共軍東部戰區昨天宣布，繼續在台灣周邊軍演，進行聯合封控與聯合保障行動。

共軍東部戰區在聲明中說，繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織「聯合封控」和「聯合保障」行動。我國防部8日公布中共軍演情況，偵獲共機39架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次、共艦13艘次。

中國「環球時報」前總編輯胡錫進寫道：「封鎖台灣島已成為可以隨時上演的現實！台灣的命脈被清楚攥在中國大陸的手中。」

然而，雪蔓（Wendy Sherman）接受「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）與「世紀報」（The Age）訪問時說，她認為北京沒有成功「封鎖」台灣。

她在訪問坎培拉期間受訪時說：「我不認為我們面臨全面禁運的狀態…他們已擋下進出口台灣的一些商品，但尚未切斷所有管道。他們需要這段關係，這對雙方經濟都很重要。我們不知道那裡將發生什麼事，但我覺得世界正在發聲。」

雪蔓指出，七大工業國集團（G7）、東南亞國家協會（ASEAN）與根據美、日、澳發表的三方聲明，各國政府都呼籲北京停止軍演。她說：「所以，我認為、也希望中華人民共和國與習近平可以了解，全球不覺得升高緊張局勢是好的舉動。」

雪蔓是美國國務院第2高階官員，她說美國認為習近平將「持續對台灣施壓」。雪蔓說：「這裡還將發生更多事，且習近平將參加中國共產黨第20次全國代表大會，我們認為會在10月召開。」

她暗指中國國內狀況是影響台海情勢的一大因素。她說：「中國正在經歷艱困時期。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未控制下來，經濟也未如同他們希望地快速成長，因此我不確定他打算怎麼做，但這讓全球深感關切。」

雪蔓說：「其他人都在呼籲緩解緊張、保持冷靜，只有他一個人升高緊張情勢。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國以切斷美中8個溝通管道作為回應，包括在軍事、緝毒、跨國犯罪等領域的合作。

中國中斷的合作也包括氣候變化商談，雪蔓稱這項決定「不符合全球利益」。

她受訪時說：「暫停氣候商談不符合中國利益，也不符合全世界的利益。」

「我剛從薩摩亞、東加與索羅門群島來到這裡。太平洋島國了解氣候變遷構成生存威脅。」

她說：「有多座島嶼已因海平面上升而消失。他們不懂為何會有人停止關於氣候變遷的討論。美國聯邦參議院剛通過歷史性氣候法案，法案仍須送到眾議院協商。澳洲也在審議氣候法案，尚未走完所有程序。」

她說：「這指出我們－美國與澳洲－認為氣候有多麼重要，我希望我們兩國持續完成這些歷史性步驟，因為這對全世界而言至關重要，中國沒有體認到這點，讓我感到很意外。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110810