英國：俄羅斯組建新地面部隊 支援對烏克蘭攻勢

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（中央社倫敦/莫斯科10日綜合外電報導）英國昨天指出，「幾乎確定」俄羅斯已經建立一支新的主要地面部隊編隊，以支援在烏克蘭的軍事行動。

路透社報導，英國國防部在推特發布的每日情報公告中指出，名為第3軍團（3rd Army Corps）的這支部隊駐地在首都莫斯科以東的穆里諾巿（Mulino）。

這項更新訊息同時指出，俄羅斯指揮官面臨「作戰重點何者為先」的問題，即應先對烏東頓巴斯（Donbas）地區增強攻勢，或強化在烏南對烏克蘭反擊的防禦。

莫斯科將對烏克蘭侵略稱為「特別軍事行動」。

與此同時，俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏南尼古拉耶夫州（Mykolaiv）摧毀一輛德國支援烏克蘭的獵豹（Gepard）防空戰車。

俄羅斯國防部在每日簡報中還表示，在尼古拉耶夫州擊落3架烏克蘭戰機、在毗鄰的赫松州（Kherson）摧毀7套美國製造的海馬士（HIMARS）火箭系統。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110810