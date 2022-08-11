中共圍台軍演 傳美重新考量對中關稅措施

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中國實施圍台軍演，促使美國總統拜登政府官員重新考量是否對中國撤銷若干關稅或可能加徵其他關稅，目前暫時擱置了這些選項。（中央社製圖）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）路透社引述知情人士的說法報導，中國實施圍台軍演，促使美國總統拜登政府官員重新考量是否對中國撤銷若干關稅或可能加徵其他關稅，目前暫時擱置了這些選項。

拜登執政團隊在努力平抑高漲的通貨膨脹同時，數月來嘗試各種方法，希望紓解前總統川普時代對中國進口貨物加徵關稅帶來的成本負擔。

拜登執政團隊考量了綜合手段，包括撤銷若干關稅、針對可能加徵額外關稅的領域發起新的「301條款」（Section 301）調查，並擴大關稅豁免清單以援助僅能從中國取得特定貨物的美國企業等。

這些關稅讓美國企業進口中國貨的成本增加，接著又轉嫁給消費者。在今年11月美國期中選舉前，平抑通膨對民主黨籍的拜登來說已成施政重心，若處理失當，恐致美國國會聯邦參、眾兩院優勢轉向共和黨。

然而，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週訪問台灣導致北京政府實施圍台軍演，促使美國官員重新調整思維，他們不想採取一些可能被中國視為升高緊張態勢的行動，同時也試圖避免被看成在中國進逼時退縮。

美國眾議院議長裴洛西2日訪台，共軍4日起在台灣周邊演習。（中央社製圖）

中國近日軍演包括發射彈道飛彈及模擬武力犯台。

1名美國高階官員表明，拜登尚未做出任何決定。

這名官員說：「總統在台灣海峽事態發生之前未做出決定，目前也沒有，就這樣。所有選項仍在商議範圍內。只有總統能做出決定，他會基於我方利益來定奪。」

川普執政時批准對中國超過2200個進口項目豁免關稅，其中包括多項關鍵工業零件和化學品，但拜登去年1月就任總統後，豁免措施到期。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）只恢復了352個進口項目的關稅豁免；產業團體和超過140名美國議員已促請戴琪大幅增加關稅豁免項目。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110811