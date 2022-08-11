法國西南部野火復燃疑人為 萬人被迫撤離[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法國西南部朗迪哈大火中，超過6200公頃森林在短短24小時內付之一炬。（圖取自facebook.com/sapeurspompier33）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社朗迪哈10日綜合外電報導）法國官員今天表示，創紀錄乾旱和極端高溫肆虐之際，西南部地區原本已獲控制的野火又再次復燃，這很可能是人為縱火所導致。

法新社報導，在所謂的朗迪哈（Landiras）大火中，超過6200公頃森林於短短24小時內付之一炬，這是上個月肆虐該地區的數場大火中規模最大的一場，從昨天晚間以來已有一萬人被迫撤離。

上個月當地的火勢吞噬近1萬4000公頃土地後，原本已得到控制，但並未完全撲滅，昨天火勢又再度爆發。

當局宣布，法國總理柏納（Elisabeth Borne）和內政部長達馬南（Gerald Darmanin）將於明天前往視察西南部吉倫特（Gironde）地區的消防前線。

影片來源：FRANCE 24

火勢復燃後，達馬南宣布投入更多資源，包括增派逾1000名消防員、9架飛機和2架配備灑水設備的直升機。

目前無人受傷，但貝蘭貝利耶鎮（Belin-Beliet）附近有16棟民房被燒毀或毀損，官員另稱有6輛消防車也遭遇祝融之災。

吉倫特省省長賈斯伯羅（Martin Guespereau）表示，由於乾燥炎熱的天氣將助長火勢進一步蔓延，現在「風險非常高」。

他告訴記者，「天氣狀況非常不利，因為高溫、乾燥空氣、創紀錄乾旱，加上土質含有大量泥炭…大火沒在7月熄滅，而是轉入地底」。

達馬南則指出，調查人員懷疑這次火勢復燃，可能涉及蓄意縱火。

在南部城市蒙貝列（Montpellier）北方的莫斯特焦爾（Mostuejouls），大喀斯區自然公園（Grands Causses natural park）也有另場森林火災。

達馬南在莫斯特焦爾說，「早上8時到9時（格林威治標準時間6時至7時）之間共發生8場火災，每個火場都相隔數百公尺，這種狀況極不尋常」。

他還告訴記者，瑞典和義大利將於24小時內派出消防飛機前去法國協助救火。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110811