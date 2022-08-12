烏克蘭查洩密 澤倫斯基要官員別發表抗俄戰術

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天要求官員停止向媒體談論烏軍對抗俄羅斯的戰術，並表示這類言論「坦白說很不負責任」。

路透社報導，克里米亞（Crimea）一座俄羅斯空軍基地9日發生爆炸損毀嚴重，「紐約時報」和「華盛頓郵報」引述不具名烏方官員說法稱爆炸是烏軍所為，然而基輔當局拒絕透露爆炸事件是否為他們幕後籌劃。

澤倫斯基在晚間談話時說：「戰爭絕非可以洋洋得意、大鳴大放的時候。對於我們國防計畫細節透露愈少，愈能好好執行相關計畫。」

澤倫斯基說：「如果想登上頭版頭條，那是一回事，坦白說這很不負責任。但如想為烏克蘭贏得勝利，又另當別論，大家應該知道自己談到我國防禦或反擊計畫的每一句話都負有責任。」

此外，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）表示，安全部門已對其中一起官員向報紙媒體發表意見展開調查。

她在臉書（Facebook）上寫道：「像這樣的洩密情況會破壞烏克蘭武裝部隊的計畫，因為敵人會調整行動，利用此訊息對付我們。」

一家衛星公司發布的影像顯示，克里米亞的俄羅斯空軍基地建築群被炸出3個幾乎相同的大坑，至少8架戰機看起來似有損壞或遭摧毀。英國廣播公司（BBC）昨天報導，這些影像來自總部位於美國的星球實驗室（Planet Labs）公司。

澤倫斯基這番話的對象是中央、地方層級官員及軍事人員，還有其他在前線就各種事件發表高論的人士。

澤倫斯基7月下令讓安全局局長和檢察總長停職等候調查，理由是他們未能根除俄羅斯間諜，兩人部會內的官員多人與俄國勾結。這是烏克蘭戰時最大一波內部整肅行動，而停職的安全局局長是澤倫斯基兒時玩伴，檢察總長則是他的親信。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110812