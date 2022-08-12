中駐日大使籲勿隨美起舞 安倍國葬成雙邊試金石

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（中央社記者沈朋達台北12日電）中日關係因裴洛西訪台風波陷入低點，中國駐日大使孔鉉佑要日本勿隨美起舞。正值中日建交50週年前夕，分析認為中國是否派代表出席9月底的安倍國葬，是兩國關係的試金石。

中國駐日本使館官網今天發布孔鉉佑向日本各界說明台灣議題立場的通稿。孔鉉佑說，日本不是台海局勢緊張的當事方，中國的反制舉動針對的是美國挑釁和「台獨」勢力，與日本無關，無涉日本利益。

他說，日本無權干涉中國內政，更不應在台灣議題上隨美起舞、跟風附和，要求日本停止挑動區域對立，升高緊張局勢的行為。他又說日本統治台灣半世紀，「背負歷史罪責」。

美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，七大工業國集團（G7）成員國外長3日發布聯合聲明，關切中國在台海的軍事行動，並強調對台海和平穩定的承諾。

中國對此強烈反彈，取消原訂4日在柬埔寨首都金邊舉行的中日外長會談。中國外交部發言人華春瑩直言，這是因日本參與G7的共同聲明，無理指責中國，替美國侵犯中國「主權」的行徑張目。

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之後中國人民解放軍4日對台軍演中，發射的彈道飛彈中有5枚墜落在日本的專屬經濟區（EEZ），日本抗議。華春瑩對此則供稱，中日未在相關海域劃界，不存在日本的EEZ這個說法。

9月29日是中日建交50週年，雙邊關係此時陷入低點。日本內閣10日也改組，香港經濟日報引述日本產經新聞報導，日本政府仍在摸索對話機會，而北京是否派代表參加9月27日舉行的日本前首相安倍晉三國葬，將是觀察雙邊關係發展的「試金石」。（編輯：陳沛冰）1110812