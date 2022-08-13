哈薩克成下一個烏克蘭？學者：無法理性估俄行動

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）俄國前總統說哈薩克是下一個烏克蘭，引發莫斯科是否再次揮軍鄰國的討論。學者近日分析指出，無法以理性標準預測俄外交政策；但兩國發展路徑漸分歧，俄國是否願意讓盟友哈薩克走自己的路，令外界高度懷疑。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾於社群媒體發文指出哈薩克是下一個烏克蘭後，又匆促刪除。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）學者馬鐵木（Temur Umarov）10日發文指出，麥維德夫的說法反映俄國鷹派心態，也完全符合俄國政治討論中，毫無禁忌的現況。

馬鐵木說，一般認為，白俄羅斯是俄國最親密的盟友，接著就是哈薩克。哈薩克持續參與俄國所有的整合計畫，例如與俄在國防面向合作的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）。此外，哈薩克1月陷入暴力衝突，總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）仍保住權位，多要歸功克里姆林宮。

他指出，然而，自烏克蘭戰爭爆發以來，哈薩克加入西方陣營制裁俄羅斯，6月聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）登場時，托卡葉夫在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出席的場合表示，哈薩克不會承認獲俄國支持、自行成立的頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國。如今俄國有許多人認為哈薩克的行為不配稱為盟邦。

哈薩克不只說說，也提供烏克蘭人道援助，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持往來。哈薩克公共場合禁止張貼俄國軍事宣傳標誌、政府取消5月9日勝利日閱兵，並批准於最大城阿拉木圖（Almaty）的反戰集會。

馬鐵木表示，因此，當哈薩克石油通過俄羅斯輸外時遇阻，許多人懷疑這是否為俄方報復。

在這種背景下，麥維德夫指俄國入侵烏克蘭之後，可能會將注意力轉向哈薩克，許多人相信。但是俄羅斯真的會與另一個鄰國發生衝突嗎？

馬鐵木說，哈薩克曾做出令俄國不悅的政治表態，但這從未讓兩國密切合作喊停。然而，雙邊經濟面向的分歧似乎已經浮現，哈薩克並未馬上協助俄國公司繞過西方制裁，還張開雙臂迎接離開俄國的企業。俄國不大可能樂見這種狀況。

他表示，俄羅斯當然有多種方式可以「提醒」哈薩克將為雙邊惡化的關係付出代價。例如切斷哈薩克主要財源，也就是利潤豐厚的石油出口。石油及天然氣占哈薩克收入40%以上，80%的石油自「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium，CPC）通過俄國出口。

路透社今天引述3名知情人士表示，哈薩克預計自9月開始，透過亞塞拜然最大輸油管輸出部分原油。自明年起，哈薩克還將由另一條管線出口350萬噸的原油。但是，改道的出口量遠不及走「裏海石油管線」。

要向哈薩克施壓，石油出口絕不是俄國唯一能操作的軟肋。馬鐵木說，哈薩克高度依賴從俄國進口一系列產品，尤其是食用油、糖及牛奶。俄國也是哈薩克石化產品、鐵、化肥及汽車零件的主要來源。哈薩克一半以上的貨物出口需經俄羅斯。走替代路線的費用更高。

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俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克的政權緊密相連，但哈薩克正往自己的道路前進，包括建立更自由的市場經濟以及與西方國家較為友好的關係。現階段的俄哈關係方面，馬鐵木表示，俄國不大可能忍受他國直接抨擊，哈薩克迄今還沒有越過這條線，所以兩國關係還沒發生根本性變化。此外，俄羅斯被西方孤立，需要向外證明莫斯科在其他區域仍維繫良好關係，在中亞更是如此。

不過，馬鐵木認為，俄國和哈薩克的發展路徑將越來越分歧，產生更多摩擦。擁有多樣工具向哈薩克施壓的俄國，是否願意讓哈薩克這個盟友走自己的路，而不打算報復，引起外界高度懷疑。（編輯：馮昭）1110813