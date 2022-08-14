耶路撒冷公車遭槍擊7傷 嫌犯在逃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列警方和救護人員今早表示，耶路撒冷舊城（Old City）發生公共汽車槍擊案，造成7人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

法新社報導，警方表示：「在獲報有公車遭槍擊後…警方已經封鎖現場，嫌犯在逃，警方正在搜捕中。」

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（MDA）稱這起事件為「舊城恐怖襲擊」。

公車司機卡尼耶夫斯基（Daniel Kanievsky）說，事發地點在大衛王之墓（King David's Tomb）附近。

司機於現場告訴媒體說：「我是從西牆（Western Wall）過來，車上擠滿了乘客。我在大衛墓站停了下來。這時候槍擊就開始了。我看到外面有兩個人倒下，車裡有兩個人在流血。每個人都驚慌失措。」

自3月以來，在多數由巴勒斯坦人發動的襲擊中，有19人喪生，死者多數是以色列境內的以國平民。另有3名以色列裔阿拉伯襲擊者喪生。

事後，以色列當局加強了約旦河西岸（West Bank）占領區的行動。

上週，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）在加薩走廊（Gaza）發生3天的激烈衝突。

最新的暴力事件造成至少49名巴勒斯坦人喪生，死者除了伊斯蘭聖戰士也包含兒童。在埃及介入調停後，雙方7日達成停戰協議。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110814