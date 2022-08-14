聯合國租船運糧援助非洲 幾天內將從烏克蘭啟航

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（中央社烏克蘭敖德薩14日綜合外電報導）聯合國官員表示，聯合國承租的船舶MV英勇指揮官號（MV Brave Commander）在烏克蘭皮夫登尼港完成裝載2萬3000噸的小麥後，幾天內就會離開烏克蘭航向非洲。

路透社報導，MV英勇指揮官號已抵達敖德薩（Odesa）附近的皮夫登尼港（Pivdennyi），這艘船將經由黑海（Black Sea）一條穀物運輸航道，航向衣索比亞。

這將是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，第一批依據「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）架構運往非洲的人道援助用糧。

這批貨物的資金來自聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）、美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）和數個民間單位的捐款。

烏克蘭穀物因為俄烏戰爭滯留5個月，終於在上月聯合國和土耳其斡旋俄烏達成協議後，得以恢復透過烏國的黑海港口出口，總計已有16艘船駛離烏克蘭。

各界憂心少了烏克蘭供應的穀物，將導致全球部分區域糧食嚴重短缺，甚至爆發饑荒。

烏克蘭還留有去年收成的約2000萬公噸穀物，今年小麥收穫量預估也是2000萬公噸。

目前為止按協議運出的穀物，多半用於動物飼料或燃料。

依據這份協議，所有船隻都將在伊斯坦堡（Istanbul）的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）接受檢查，那裡有俄國、烏克蘭、土耳其和聯合國人員。

另外，兩名船運界消息人士告訴路透社，首艘依據穀物協議從烏克蘭啟程的運穀船「拉佐尼號」（Razoni）今天已接近敘利亞的塔爾圖斯港（Tartous）。

拉佐尼號1日從烏克蘭敖德薩港出發，原定航向黎巴嫩，但烏克蘭大使館表示，原本的買家因延遲交貨，拒收這2萬6000公噸的玉米，拉佐尼號轉而航向土耳其。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110814