馬紹爾疫情升溫 衛生部次長發文謝台灣捐贈物資

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（中央社馬紹爾群島馬久羅15日綜合外電報導）台灣在太平洋友邦馬紹爾群島COVID-19疫情升溫，馬紹爾群島衛生部次長尼丹瑟爾（Jack Niedenthal）近日在臉書發文，感謝台灣捐贈防疫物資，許多網友也留言致謝。

尼丹瑟爾上週在臉書文中寫道：「非常感謝中華民國（台灣）今天捐贈了5500件防護服、7000個口罩、2500塊肥皂和一大批衛生用品。」下方有許多網友留言表示謝謝台灣。

此外，駐馬紹爾群島大使蕭勝中曾於5月30日於馬國內閣會議室贈交馬國50萬美元防疫經費。

法新社今天報導，馬紹爾群島COVID-19疫情升溫，短短1週首都馬久羅就有超過1成人口感染變異病毒株Omicron。為讓政府取得緊急資金，總統柯布亞（David Kabua）近日已發布「衛生災害狀態」。

自本月8日證實出現數起社區感染案例以來，人口2萬2500的馬久羅（Majuro）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數飆升至2800人。

衛生部次長尼丹瑟爾今天表示：「我們正準備因應馬久羅最嚴峻的疫情。」

拜嚴格隔離規定所賜，馬紹爾群島曾是最後幾個保持零確診的國家之一。最近幾週放寬隔離規定，加上透過隔離措施入境的人數空前，可能是疫情爆發原因。

尼丹瑟爾表示：「其他國家走在我們前面的好處是，我們能了解流行病學上這種病毒的變異株是如何蔓延：就像野火一樣。」

總統柯布亞12日簽署「衛生災害狀態」，好讓政府取得緊急資金。

馬紹爾群島約4萬2000人口，至今已有3000例確診，3人染疫身亡。

尼丹瑟爾警告，隨著週末單日新增病例數加倍，馬久羅的疫情繼續升溫。他說：「我們採檢的人之中約有75%陽性，這比率高得讓人難以置信。」

在馬久羅設立的3個「替代護理站」滿是尋求治療和採檢的民眾。衛生官員一開始疲於應付民眾需求，因為儘管全國有200名醫護採檢陽性，數以千計島民仍急於求醫。

疫情爆發後，從首都開始擴散，蔓延到鄰近瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）美軍雷根飛彈試射場（Reagan Test Site）附近的人口稠密社區埃貝伊（Ebeye）。尼丹瑟爾今天警告，埃貝伊病例可能激增。

馬紹爾政府原本宣布，打算從10月1日起開放邊境並取消入境隔離檢疫規定。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）等機構預定本週派出援助團隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110815