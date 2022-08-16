夏立言訪中 馬英九：兩岸6年沒來往非常危險

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國民黨副主席夏立言率團赴中國大陸訪問引發討論，前總統馬英九（前右）16日受訪時表示，台灣跟大陸差不多6年完全沒往來，這是非常危險的事情。中央社記者謝佳璋攝 111年8月16日

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨副主席夏立言率團赴中國大陸訪問，引發討論，前總統馬英九今天說，台灣跟大陸有6年完全沒來往，是非常危險的事情；前國民黨副主席郝龍斌則說，若此行公開透明，相信大家是可以接受的。

夏立言近日率團赴中國訪問，引發國民黨內的討論，如台中市長盧秀燕就認為時機不宜、徒增困擾，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天則呼籲夏立言，應讓行程公開透明、即時揭露。

馬英九今天下午與台北市長柯文哲、前國民黨副主席郝龍斌等人出席悠遊卡20週年活動時，被問到夏立言赴陸訪問一事，他表示，台灣跟大陸差不多6年完全沒往來，這是非常危險的事情，不能將所有發言權，都放在美國那邊。

針對民眾被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，馬英九說，問題是政府從頭開始就不重視，才會延誤了援救的時機，趕快做來還得及。

郝龍斌則說，夏立言到對岸建立溝通管道，是好事一件，但必須先得到台灣這邊的信任，尤其在選舉期間，所有行程都應公開透明，甚至讓全台民眾知道，這次去跟誰見面、談哪些議題。若見到中共高層，有必要反映台灣人的心聲，包括對共機繞台、軍演的想法，這對兩岸人民情感，是沒有助益的。

至於是否擔心被扣紅帽子，郝龍斌強調，若公開透明，為台灣人民福祉、兩岸和平，相信大家是可以接受的，關鍵是所有行程公開透明，做了什麼事、談了什麼話、得到什麼成果，讓全台都知道。（編輯：翟思嘉）1110816