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日本學者估算疫情增約8000人自殺 年輕女性最多

2022/8/17 12:00（8/17 12:14 更新）
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日本東京大學等組成的研究團隊彙整估算，2020年3月到今年6月間受疫情流行影響，日本自殺人數增加約8000人，其中以年輕女性最多。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
日本東京大學等組成的研究團隊彙整估算，2020年3月到今年6月間受疫情流行影響，日本自殺人數增加約8000人，其中以年輕女性最多。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京大學等組成的研究團隊彙整估算，2020年3月到今年6月間受疫情流行影響，日本自殺人數增加約8000人，其中以年輕女性最多，原因可能與經濟影響及被迫陷入孤獨有關。

日本產經新聞報導，在增加的約8000人中，從年齡及性別來看以20多歲女性居冠，即使是19歲以下的女性相對來說也較多。

研究團隊成員、東京大學經濟學副教授仲田泰祐說，女性比起男性更多屬非正規僱用（包括兼職、打工、契約社員及派遣社員等簽訂短期契約的工作型態），容易受到經濟影響，且年輕女性可能因為當局祭出的防疫行動限制等措施被迫陷入孤獨。

日本社會失業率高低與自殺人數增減通常呈正比，經濟上面臨困難被視為主因之一。研究團隊基於迄今自殺人數的變化及失業率預測數字等資訊，來推估如果沒有發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，過去約兩年間的自殺人數。

研究團隊把估算數字與實際數字相比，發現疫情影響下的實際自殺人數比估算沒有疫情的情況多了8088人。

從年齡別來看，20多歲增加的1837人居冠，占這個年齡層自殺總人數約3成，可以看出疫情造成一定影響；其中女性有1092人、男性745人。至於19歲以下也有377人，其中女性282人。

共同社報導，根據日本政府統計，2020年和2021年的自殺總人數均為2萬1000人左右，雖較2018年及2019年來得多，但疫情帶來的影響程度並不明確。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110817

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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