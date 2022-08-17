日本COVID-19疫情延燒 15地新增病例創單日新高

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，儘管東京新增確診病例相較前一週略減，呈現降溫趨勢，但日本全境至少仍有15地今天新增病例再創當地單日新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2萬9416例確診病例，較上週三減少4800多例。

日本經濟新聞自行統計，東京都至今累計病例數264萬4327例，包括4962例死亡病例。最近一週平均每天新增2萬4889例，是前一週平均的82.3%。

大阪府今天新增2萬2815例確診病例，至今累計病例數168萬3641例，包括5710例死亡病例。

日本今天仍有部分地區單日新增確診病例再創當地新高，包括佐賀縣的2989例、愛知縣的1萬8985例、山梨縣的1595例、秋田縣的1673例、山口縣的2913例、鹿兒島縣的4624例、愛媛縣的3316例、大分縣的3027例。

另外還有岡山縣的3605例、高知縣的1875例、香川縣的2482例、山形縣的1643例、鳥取縣的1088例、島根縣的1621例，及熊本縣的5157例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增4837例確診，較上週三的5063例減少226例，至今累計病例43萬1635例。目前專責病床使用率高達93.2%，重症病床使用率32.3%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1047.03人染疫，沖繩縣以1747.20人連續145天高居日本各地之冠；宮崎縣以1564.05人次之、鹿兒島縣以1510.09人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110817