股債雙殺 全球最大主權財富基金上半年虧損逾5兆

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（中央社奧斯陸17日綜合外電報導）全球最大主權財富基金挪威主權財富基金今天表示，2022年上半年虧損1.68兆挪威克朗（約新台幣5兆2175億元），主要因經濟衰退疑慮和物價通膨飆漲重創全球股市和債市。

路透社報導，規模1.3兆美元的挪威主權財富基金今年1至6月投資報酬率為負14.4%，是該基金成立26年以來最大虧損，主要受到科技股持股大幅失血28%影響，隨著7、8月市場轉正，部分失土已經收復。

管理基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）表示：「市場受到升息、高通膨和歐洲戰爭等因素影響。」

坦根在提到上半年的虧損時表示：「這在意料之中。」

基金股票投資組合中最大的虧損來自社群媒體臉書（Faceboo）的母公司Meta Platforms Inc.，投資價值縮水380億挪威克朗，其次是亞馬遜（Amazon）的350億挪威克朗，以及蘋果公司（Apple）的300億挪威克朗。

雖在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間網路購物、娛樂需求帶動下，科技和社群媒體類股飆漲，但受到央行升息，以及平台廣告預算遭通膨侵蝕等打擊下，科技和社群媒體類股股價隨之重挫。

挪威主權財富基金成立於1996年，資金來自挪威的石油和天然氣收入，目前投資全球超過9300家公司，持股占所有上市股票的1.3%。

根據某些基準來看，這個全球最大主權財富基金規模1.3兆美元，約相當於全球第16大經濟體墨西哥的經濟規模。

挪威主權財富基金最大幅度的虧損是在2008年，當年的全球金融危機導致基金全年度失血23%，但當時基金的規模和現在相比小很多，整體虧損達6330億挪威克朗。

截至6月底，挪威主權財富基金旗下68.5%的資金投資股票，28.3%投資固定收益，3.0%投資未上市不動產，以及0.1%的未上市再生能源基礎建設。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1110817