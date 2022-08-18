緬甸將進口俄羅斯汽油 軍政府：緩解油價飆升

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（中央社奈比多18日綜合外電報導）緬甸軍政府發言人表示，當局計畫進口俄羅斯汽油及燃料油，以緩解國內供應和油價飆漲問題。緬甸將是全球能源危機下，最新一個從俄羅斯進口油品的開發中國家。

路透社報導，緬甸與俄羅斯維持友好關係，但目前兩國都各別受到西方國家嚴厲制裁。緬甸是因去年發動軍事政變推翻民選政府，俄羅斯則因入侵烏克蘭而遭制裁，但俄國宣稱其入侵行徑是「特別軍事行動」。

俄羅斯能源的最大出口地歐洲，將在今年年底前逐步對俄羅斯石油實施禁運，因此俄國正努力在東南亞地區尋找新客戶。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）昨天在記者會表示：「我們已經獲得進口俄羅斯汽油的許可。」還說俄國油品是因「品質好、價格低」而受青睞。

根據媒體報導，俄國的燃料油預計將於9月開始運抵緬甸。

紹敏通提到，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）是在上個月的訪俄行程期間討論石油及天然氣議題。緬甸目前是透過新加坡進口燃料。

他指出，緬甸會考慮與俄國和中國在國內聯合探勘石油。

根據昨天刊在緬甸官方報媒的聲明，軍政府目前已經成立由敏昂萊親信主導的俄羅斯石油採購委員會（Russian Oil Purchasing Committee），委員會將依據國內需求，以合理的價格採購、進口和運輸燃料。

除了政治動盪和內部動亂，緬甸還受到燃料價格飆漲和停電問題的嚴重打擊，促使軍方領導層轉向進口發電廠可使用的燃料油。

從去年2月政變以來，緬甸的汽油價格飆漲大約350%，來到每公升2300至2700緬幣（約新台幣33到38.6元）。

媒體報導指出，過去一週因為汽油短缺問題，緬甸各地的加油站紛紛倒閉。

俄羅斯也是緬甸軍方武器的主要供應國。（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳彥鈞）1110818