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艾爾段力挺烏克蘭 憂札波羅熱重演車諾比核災

2022/8/19 06:28
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（中央社烏克蘭利維夫18日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天公開力挺烏克蘭，同時警告，被俄羅斯部隊占據的烏克蘭札波羅熱核電廠有爆發「另一場車諾比」災難的危險。

法新社報導，艾爾段今天在烏克蘭利維夫（Lviv）與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。兩週前，艾爾段才飛往俄國索契（Sochi）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，雙方承諾要加強經濟合作。

然而艾爾段告訴記者，土耳其作為北大西洋公約組織（NATO）成員國，在俄烏衝突中仍堅定站在烏克蘭這一方，並會繼續透過外交努力結束這場戰鬥。

艾爾段表示：「我們持續努力找到解決之道的同時，依然站在烏克蘭友人這一方。」

除了艾爾段，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在烏克蘭訪問。

艾爾段與澤倫斯基、古特瑞斯會談之際，全球愈來愈擔心烏克蘭的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）周邊發生的戰鬥。這座核電廠連日遭到砲擊。

艾爾段表示：「我們很擔心，我們不希望有另一個車諾比（Chernobyl）。」

艾爾段跟記者談話時只提到一次蒲亭，他說：「我們討論了交換戰俘和雙方這一方面的倡議，我們會繼續與蒲亭先生討論此事。」

澤倫斯基讚頌艾爾段在俄烏戰爭後的首次到訪，他表示：「土耳其總統訪問烏克蘭，是來自如此強國的一個有力支持訊息。」

與艾爾段和古特瑞斯會談後，澤倫斯基告訴記者，他「非常驚訝」聽到艾爾段說，俄國在為「某種形式的和平做準備」。

但澤倫斯基表示：「他們得先離開我們的領土，然後我們再看看。」（譯者：楊昭彥）1110819

艾爾段
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澤倫斯基
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