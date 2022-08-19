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德國情報單位：俄羅斯將利用能源議題發動宣傳戰

2022/8/19 07:19
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（中央社記者林育立柏林18日專電）今年冬天德國的天然氣供應可能吃緊，情報單位警告，俄羅斯將利用物價和能源等議題對德國發動宣傳戰，讓社會陷入恐慌。

德國聯邦憲法保護局（BfV）17日表示，俄羅斯入侵烏克蘭對經濟和能源的衝擊，正好讓極端分子和俄羅斯有機可趁，少數激進人士正用物價上漲、能源短缺、戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等議題動員社會，俄國也透過網路攻擊和假訊息等混合戰手法，試圖分化德國社會。

這個負責國內安全情報工作的機關在一份聲明中說，俄國尤其善用能源供應議題攻擊歐洲，例如針對性的散布瓦斯供應吃緊、價格大漲等假訊息，造成德國社會陷入恐慌。

德國聯邦憲法保護局因此預期，隨著俄烏戰事持續進行，為達到挑撥離間的目的，俄國將大打宣傳戰與傳播陰謀論，並企圖在政治和軍事上刺探更多情報。

俄羅斯近來大幅縮減對歐洲的天然氣供應，報復因侵略烏克蘭受到的制裁，導致天然氣價格飆漲，德國今年冬天可能出現供應吃緊的情況，影響民生甚鉅，社會瀰漫不安情緒。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）7月才在一場座談會中警告，如果沒有天然氣，德國將很難再繼續支持烏克蘭，因為人民全都上街抗議了。（編輯：郭中翰）1110819

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