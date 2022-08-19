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金與正批評非核化提案 南韓遺憾無助和平

2022/8/19 13:07（8/19 13:32 更新）
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北韓勞動黨副部長金與正19日公開批評南韓政府為促非核化提出的「大膽提案」。圖為11日金與正出席全國緊急防疫總結會議。（圖取自北韓通信社網頁kcna.kp）
北韓勞動黨副部長金與正19日公開批評南韓政府為促非核化提出的「大膽提案」。圖為11日金與正出席全國緊急防疫總結會議。（圖取自北韓通信社網頁kcna.kp）
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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）北韓勞動黨副部長金與正今天公開批評南韓政府為促非核化提出的「大膽提案」難以實現、非常愚蠢，南韓總統辦公室對此表示遺憾，稱金與正言行無助北韓及朝鮮半島和平繁榮。

為敦促北韓採取實質非核化措施，南韓總統尹錫悅15日提出一系列經濟支援的「大膽方案」，不過北韓領袖金正恩胞妹金與正今天透過北韓官媒發表談話，批評尹錫悅提案「愚蠢至極」，表示北韓「絕對不會理睬」。

南韓聯合新聞通訊社報導，總統辦公室表示，北韓對尹錫悅的無禮言行，以及對「大膽提案」的歪曲、指責，讓南韓政府感到「非常遺憾」，要求北韓方自重；同時強調透過「大膽提案」促進北韓非核化及發展兩韓關係的立場不變，希望北韓當局深思熟慮。

南韓統一部長權寧世稍早也對北韓回應表示遺憾，指出金與正的談話對北韓、對朝鮮半島和平毫無幫助；他也說，北韓的反應在預料之內，南韓政府將繼續耐心勸說，必要時施加壓力，促使北韓重回談判桌。

金與正今天透過北韓中央通信社（KCNA）、勞動新聞等媒體發表談話表示，「雖然不知道（南韓）還會提出什麼構想，我們都絕對不會理睬」，並批評尹錫悅的提案如同要曬乾大海一樣難以實現，「愚蠢至極」，而且與10多年前南韓總統李明博的主張大同小異，並不新鮮。

尹錫悅於15日表示，若北韓採取實質非核化措施，南韓政府將提供大規模糧食供給、電力基礎設施、農業技術支援等可大幅改善北韓經濟民生的「大膽方案」。不過，北韓媒體先前就曾批評，尹錫悅政府所謂的大膽方案，與10多年前李明博提出要幫助北韓人均所得達到3000美元的相關經濟政策差不多。

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金與正說，「北韓採取非核化措施」本身就是一個錯誤的前提，表示「核是我們的國體」，不可能與經濟合作等條件交換；她也批評，南韓至今仍向北韓投放「骯髒污染物」，嚴重侵害北韓環境，「還說要提供糧食、醫療援助，只會引起北方（北韓）人民強烈憎惡與激憤」。

韓聯社報導，此處提及的污染物應是指脫北者團體向北韓境內投放的傳單等空飄物。北韓先前也曾指責這類物質夾帶病毒傳入北韓境內。（編輯：郭中翰）1110819

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