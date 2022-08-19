巴基斯坦總理：盼與印度共建和平關係

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（中央社記者林行健新德里19日專電）巴基斯坦與印度長年處於敵對狀態，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫最近再向印度拋出橄欖枝，讓兩國緊張關係的和緩出現曙光。

根據巴基斯坦媒體「黎明報」（Dawn）的報導，夏立夫（Shehbaz Sharif）昨天會見澳洲駐巴基斯坦高級專員霍金斯（Neil Hawkins）時說，巴基斯坦希望在平等、正義及相互尊重的原則上，與印度建立和平的關係。

1947年，印度與巴基斯坦脫離英國管轄分家，克什米爾（Kashmir）的歸屬則陷入爭議，印巴兩國為克什米爾打了多次大小規模戰爭，目前各自控制克什米爾的部分地區。

報導說，夏立夫同時希望能依據聯合國安全理事會相關決議，以及克什米爾人民的意願，和平解決克什米爾主權爭議。

夏立夫說，南亞地區需要耐久的和平與穩定，呼籲國際社會能居中促成。

這已不是夏立夫第一次發表類似言論。他於今年4月獲選為總理時，就曾說過巴基斯坦盼與印度建立良好關係，並稱只要有了和平，兩國就可專心處理邊境地區的貧窮問題。

另方面，「印度快報」（The Indian Express）今天報導，巴基斯坦將於10月左右派遣陸軍人員到印度，參與在「上海合作組織」（SCO）架構下、由印度主辦的反恐演習。

若這項規畫到時沒有改變，將被視為印度與巴基斯坦破冰的良好徵兆。

分析人士曾說，印度應該也希望見到印巴關係和緩，這樣印度就可專注於在邊界對抗中國，但要改善關係，兩國卻很難繞過克什米爾主權爭議。（編輯：黃自強）1110819