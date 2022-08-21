烏克蘭情治機構地區主管在家身亡 傳開槍自戕
2022/8/21 21:18
（中央社烏克蘭基輔21日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長辦公室今天表示，烏克蘭安全局（SUB）一名地區主管被發現在家身亡。
身亡的納孔涅契尼（Oleksandr Nakonechny）自2021年1月以來擔任烏克蘭安全局基羅夫格勒（Kirovograd）地區主管。
檢察總長辦公室在通訊軟體Telegram發文表示，納孔涅契尼的妻子昨晚在他們基洛沃格勒市（Kropyvnytsky）寓所內聽到槍聲，到房間查看後發現納孔涅契尼已經身亡，身上有槍傷。
法新社報導，警方已展開調查，但未發表進一步評論。
當地政治人物拉瓦魯斯（Andrii Lavrus）在Telegram發文表示，納孔涅契尼自戕。不過，這個訊息未能立即獲得證實。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月開革安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），說他無法根除內部的間諜，以及和俄羅斯勾結的內鬼。巴卡諾夫是澤倫斯基兒時友人。
澤倫斯基表示，烏克蘭安全局人事將調整，過去幾個月已有多名官員遭解職。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110821
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