箱屍案兒童母親據信在韓國 紐國籍添搜查難度

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（中央社首爾22日綜合外電）紐西蘭一個倉庫拍賣會售出的行李箱中被發現有兩具兒童遺骸。韓國警方今天表示，一名據信為受害者親屬的女性，目前人在韓國，但因女子為紐西蘭國籍，逮捕與搜查都有困難。

美聯社報導，警察廳警官朴成勛（Park Seung-hoon，音譯）表示，移民紀錄顯示，這名40多歲女子在2018年入境韓國後，就沒有出境紀錄。

他表示，韓國警方在接獲紐西蘭警方協助調查的請求後，已把相關資訊告知紐方，但韓國警方目前無權追蹤這名女子的去向，或是將她拘捕，因為她具有紐西蘭公民身分，且案件發生在紐西蘭。

警方表示，除非紐西蘭官方要求將女子引渡，韓國警方很難介入調查，若案件上升到國際刑警組織（Interpol）對女子發布「紅色通緝令」的情況，韓國警方就可能將女子拘捕。

韓國警方表示，該名女子在韓國出生，之後移居紐西蘭並取得紐西蘭國籍。紐國警方懷疑女子是兩名受害兒童的母親，因為女子過去在紐西蘭的住址，被用來登記租用倉庫多年。

紐西蘭警方上週在行李箱發現兩具兒童屍體，受害時年齡在5到10歲之間。這些屍體可能已存放在行李箱中多年，增添調查複雜性。

紐西蘭警方表示，由於受害者死亡和被發現時間間隔太久，關鍵時刻的監視錄影器畫面已被消除。

裝屍行李箱在一個倉庫拍賣會售出。據了解，得標者一家人在一次網拍買下倉庫中的物品，行李箱與倉庫內其他東西一起售出，並被完全不知情的得標者帶回家。

在紐西蘭等西方國家，如果有人長期租用倉庫卻未付租金，拍賣倉庫物品是很常見的做法。買家競標時，不一定會知道倉庫內存放什麼東西。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110822